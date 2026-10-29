Kast se reunirá con el papa la próxima semana

El papa León XIV recibirá en audiencia en el Vaticano el próximo 4 de noviembre al Presidente José Antonio Kast, según confirmó este jueves la Santa Sede.

El primer encuentro entre ambos tendrá lugar el próximo miércoles en el Palacio Apostólico a partir de las 9.00 hora local (5.00 de Chile).

Un cuarto de hora antes, Kast será recibido por las autoridades del Vaticano en el Patio de San Dámaso, reservado a las visitas de Estado.

Dos días después, León XIV emprenderá su primer viaje apostólico a Latinoamérica desde su elección y que le llevará entre el 6 y el 17 de noviembre a Uruguay, Argentina y Perú, país este último de donde tiene la nacionalidad por sus años como misionero y obispo.

El Gobierno de Kast recientemente expresó al pontífice estadounidense sus deseos de pronta recuperación tras ser diagnosticado de un tipo de cáncer de pulmón, del que fue ya operado y se recupera adecuadamente.