Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago27.1°
Humedad43%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Ben Brereton

Ben Brereton brilló con gol y asistencia en la sólido triunfo de Derby County ante Bristol City

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El atacante nacional alcanzó seis aportes ofensivos en sus siete partidos disputados durante enero.

Ben Brereton brilló con gol y asistencia en la sólido triunfo de Derby County ante Bristol City
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El inicio de 2026 para Ben Brereton lo reencontró con su mejor versión y este viernes el seleccionado chileno registró un gol junto a una asistencia para la victoria 0-5 de Derby County en su visita a Bristol City, por la fecha 30 de la Championship.

Los dirigidos por John Eustace exhibieron su poderío desde el arranque en Ashton Gate, ya que Rhian Brewster (13') abrió la cuenta y seguido a ello vino la anotación del ariete nacional (16'). Incluso, el propio "Big Ben" habilitó a Bobby Clark (36') para estructurar un cómodo 0-3 antes del descanso.

En el complemento, la tónica no varió pese a los cambios del local, por lo que el estadounidense Patrick Agyemang (66') aumentó las cifras y, tras la salida de Brereton (78'), el noruego Lars-Jorgen Salvesen (88') cerró la cuenta definitiva.

Con este resultado, los "Rams" escalaron parcialmente al sexto lugar con 45 puntos, instalándose en zona de clasificación a los play-offs de ascenso. En tanto, Brereton alcanzó seis aportes ofensivos en sus siete partidos disputados durante enero. 

En la próxima jornada, se vivirá un duelo de chilenos cuando Derby County reciba en Pride Park a Ipswich Town, del volante Marcelino Núñez, el 7 de febrero.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada