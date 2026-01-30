Ben Brereton brilló con gol y asistencia en la sólido triunfo de Derby County ante Bristol City

El inicio de 2026 para Ben Brereton lo reencontró con su mejor versión y este viernes el seleccionado chileno registró un gol junto a una asistencia para la victoria 0-5 de Derby County en su visita a Bristol City, por la fecha 30 de la Championship.

Los dirigidos por John Eustace exhibieron su poderío desde el arranque en Ashton Gate, ya que Rhian Brewster (13') abrió la cuenta y seguido a ello vino la anotación del ariete nacional (16'). Incluso, el propio "Big Ben" habilitó a Bobby Clark (36') para estructurar un cómodo 0-3 antes del descanso.

En el complemento, la tónica no varió pese a los cambios del local, por lo que el estadounidense Patrick Agyemang (66') aumentó las cifras y, tras la salida de Brereton (78'), el noruego Lars-Jorgen Salvesen (88') cerró la cuenta definitiva.

Con este resultado, los "Rams" escalaron parcialmente al sexto lugar con 45 puntos, instalándose en zona de clasificación a los play-offs de ascenso. En tanto, Brereton alcanzó seis aportes ofensivos en sus siete partidos disputados durante enero.

En la próxima jornada, se vivirá un duelo de chilenos cuando Derby County reciba en Pride Park a Ipswich Town, del volante Marcelino Núñez, el 7 de febrero.