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Tópicos: Deportes | Fútbol | Ben Brereton

Ben Brereton lamentó una derrota con Sheffield United ante Norwich City

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El delantero chileno sumó otra titularidad de regreso en el equipo.

Ben Brereton lamentó una derrota con Sheffield United ante Norwich City
 Prensa Sheffield United
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Ben Brereton tuvo una amarga jornada junto a Sheffield United, pues dijo presente en la caída 3-1 como local ante Norwich City por la quinta fecha de la Championship inglesa.

Los "canarios" se impusieron con goles de Anthony Musaba (8'), Mohamed Touré (44') y Mathias Kvistgaarden (62'), mientras el equipo del chileno contó con el insuficiente descuento de Patrick Bamford (23').

Brereton sumó su segunda titularidad de vuelta en Sheffield, siendo reemplazado por Jamie Shackleton a los 77' de su tercer duelo con los "Blades".

Con este resultado, Sheffield United se estancó en un momentáneo puesto 14 con seis puntos, producto de una victoria y tres empates en su irregular comienzo de temporada.

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