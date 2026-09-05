Gobierno decretó dos días de duelo por fallecimiento de Camilo Escalona

El Ministerio del Interior informó este sábado que el Presidente José Antonio Kast decretó dos días de duelo oficial por el fallecimiento del dirigente histórico del Partido Socialista (PS), Camilo Escalona.

"Por disposición de S.E. el Presidente de la República, desde el Ministerio del Interior se ha decretado duelo oficial para los días 5 y 6 de septiembre, con motivo del fallecimiento de don Camilo Enrique Escalona Medina, expresidente del Senado", detalló la cartera a través de un comunicado.

Ayer, el Presidente Kast acudió al recinto para entregar sus respetos a la familia del exparlamentario, antes de que se diera a conocer su deceso.

Este sábado, el Mandatario destacó la trayectoria del otrora timonel socialista: "Un reconocimiento al senador y expresidente del Senado, Camilo Escalona. Un hombre valiente, de palabra, con el cual claramente no compartíamos nuestra visión en varios temas de cómo sacar adelante la patria, pero me tocó compartir con él como diputado y reconozco su valentía y el valor de la palabra empeñada siempre", expresó.

"Así que me uno a la reflexión, a la meditación y a la oración de su familia y también un saludo a su partido", señaló.

Este sábado se realizan distintos homenajes para recordar el legado de Escalona, mientras que su funeral se realizará mañana en el Cementerio General.

Paulina Vodanovic: "Lo vamos a extrañar, nos va a hacer mucha falta"

Los restos de Escalona son velados este sábado en la sede central del Partido Socialista, ubicada en el tradicional barrio París-Londres.

Durante la mañana, decenas de militantes, figuras de diversas fuerzas políticas y autoridades de Estado se congregaron en el recinto para expresar su pesar y participar en los homenajes en su memoria, previos al inicio de una peregrinación hacia la sede del ex Congreso Nacional en Santiago.

La timonel del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, encabezó la recepción de las condolencias y agradeció "las muestras de apoyo, de cariño".

"A nosotros evidentemente nos afecta mucho la partida de un gran compañero como fue Camilo Escalona, no solo en lo político, en lo personal. Lo vamos a extrañar, nos va a hacer mucha falta y, por lo tanto, desde ahí señalarles que estamos muy agradecidos de todo lo que han sido los apoyos que hemos recibido", afirmó la senadora, que confirmó que se decretó duelo nacional por dos días.