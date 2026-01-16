Ben Brereton valoró su reencuentro con el gol en Derby County

El inicio de 2026 trajo buenas noticias para Ben Brereton. El delantero nacional recuperó su instinto frente al arco y sumó dos conquistas con la camiseta de Derby County, anotando en los recientes compromisos ante Wrexham por la EFL Championship y contra Leeds United en la FA Cup.

El atacante no festejaba en la segunda división de Inglaterra desde fines de septiembre del año pasado, por lo que estas anotaciones significaron un alivio personal y una inyección anímica importante para afrontar lo que resta de competencia.

"Siempre cuando juego quiero marcar goles, crear oportunidades para el equipo, así que estoy muy contento por eso. Lo necesitaba, ya que mi último gol fue temprano en el comienzo de esta temporada", confesó el seleccionado nacional a los canales oficiales del club.

El nacido en Stoke-on-Trent también tuvo palabras para el desempeño colectivo. "El equipo está mejorando y me siento parte de ello. Ahora, debemos empujar para la segunda parte de la temporada", aseguró.

Actualmente, Derby County marcha en la decimotercera posición con 35 puntos. Al respecto, Brereton reconoció que "nos gustaría estar más arriba en la tabla", pero advirtió que "creemos que podemos presionar para subir más. Vendrán cosas mejores y me gusta tener ese desafío por delante".

El próximo reto para "Big Ben" y sus compañeros será este sábado, cuando enfrenten a Preston North End, elenco que se ubica cuarto en la clasificación.