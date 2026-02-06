A prisión la líder de una red que estafó a damnificados por los incendios

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a una mujer en la comuna de Los Andes (Región de Valparaíso) acusada de liderar una red de estafas dirigida específicamente a las familias que perdieron sus hogares durante los recientes incendios forestales en la Región del Biobío.

La imputada se aprovechaba de la desesperación de los damnificados para sustraerles importantes sumas de dinero bajo la falsa promesa de agilizar la entrega de viviendas de emergencia.

El sofisticado modo de operar de la estafadora fue desarticulado por la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI de Concepción.

Según explicó la subprefecta Vania Rajdl, jefa de dicha unidad, los delincuentes contactaban a las víctimas vía telefónica haciéndose pasar por integrantes de comités de vivienda.

"Ofrecían que estas (viviendas) fueran agilizadas y pudieran llegar con mayor prontitud. En ese contexto, requerían el depósito vía transferencia electrónica de montos que fluctuaban entre los 480.000 y 385.000 pesos", detalló la autoridad policial.

"Una vez que la gente realizaba la transferencia iban a recibir supuestamente un código. Al ver que el código nunca llegó, volvieron nuevamente a insistir tomar contacto, pero lamentablemente el teléfono no contestaba y posteriormente ya se encontraba apagado", indicó Rajdl.

Tras su captura, la mujer fue formalizada en el Juzgado de Garantía de Los Andes por el delito de estafa y otras defraudaciones y, debido a la gravedad del ilícito, el tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva.