Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago25.1°
Humedad34%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Ben Brereton

[VIDEO] Ben Brereton hizo valer la "ley del ex" con un gol a Blackburn Rovers

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La diana del chileno abrió el camino para el despertar de Derby County.

[VIDEO] Ben Brereton hizo valer la
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El delantero chileno Ben Brereton Díaz sumó su cuarto gol en la Championship de Inglaterra junto a Derby County, anotándole a Blackburn Rovers, uno de sus exequipos.

El seleccionado nacional recibió en el área y definió con un fuerte tiro rasante que igualó el marcador en el minuto 55.

- Revisa la conquista de "Big Ben":

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada