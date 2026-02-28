[VIDEO] Ben Brereton hizo valer la "ley del ex" con un gol a Blackburn Rovers

El delantero chileno Ben Brereton Díaz sumó su cuarto gol en la Championship de Inglaterra junto a Derby County, anotándole a Blackburn Rovers, uno de sus exequipos.

El seleccionado nacional recibió en el área y definió con un fuerte tiro rasante que igualó el marcador en el minuto 55.

- Revisa la conquista de "Big Ben":