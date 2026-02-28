Tópicos: Deportes | Fútbol | Ben Brereton
[VIDEO] Ben Brereton hizo valer la "ley del ex" con un gol a Blackburn Rovers
La diana del chileno abrió el camino para el despertar de Derby County.
El delantero chileno Ben Brereton Díaz sumó su cuarto gol en la Championship de Inglaterra junto a Derby County, anotándole a Blackburn Rovers, uno de sus exequipos.
El seleccionado nacional recibió en el área y definió con un fuerte tiro rasante que igualó el marcador en el minuto 55.
- Revisa la conquista de "Big Ben":