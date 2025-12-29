Boca Juniors ratificó a Claudio Ubeda como su director técnico

El club argentino Boca Juniors confirmó este lunes que Claudio Ubeda continuará como entrenador en el próximo semestre, tras haber asumido el cargo en octubre después del fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

Si bien el club no anunció formalmente la continuidad de Ubeda, cuyo contrato vence en junio de 2026, desde Boca explicaron a la agencia EFE que Juan Román Riquelme, presidente de la institución, se comunicó con él este lunes y le transmitió su voluntad de que continúe en el banquillo durante el primer semestre.

La decisión de Riquelme pone fin a varias semanas de indefinición y rumores sobre la posible salida del técnico "Xeneize", quien llegó hasta las semifinales del torneo Clausura.

Aquella derrota desató críticas de los aficionados por el nivel de juego del equipo y las sustituciones realizadas, por lo que el entrenador cerró el año con un sabor amargo.

Desde el viernes 2 de enero, Carlos Palacios, Williams Alarcón y compañía comenzarán a trabajar en la pretemporada, a la espera de refuerzos y pensando en los desafíos que se le presentarán a Boca en 2026 y con el objetivo de lograr al menos un título entre el regreso a la Copa Libertadores y los torneos Apertura y Clausura, y la Copa Argentina.