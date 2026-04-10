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Tópicos: Deportes | Fútbol | Boca Juniors

Retorno de Carlos Palacios a las prácticas desató ola de comentarios entre los hinchas

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los forofos xeneizes criticaron al chileno, quien viene saliendo de una lesión.

Retorno de Carlos Palacios a las prácticas desató ola de comentarios entre los hinchas
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El retorno del atacante chileno Carlos Palacios a las prácticas del primer equipo de Boca Juniors generó variados comentarios entre los hinchas xeneizes, quienes criticaron su aspecto físico y su escasa continuidad, más allá de las lesiones que lo han afectado en los últimos meses.

El futbolista fue parte de una serie de fotos que el club subió a redes sociales, y entre los hinchas se generalizaron las críticas a su aspecto físico y a los pocos partidos que ha jugado.

"Que lindo que te paguen un sueldo millonario sin hacer nada", escribió un forofo.

"Está más flaco que yo", escribió otro.

"Ya está más ancho que Chile", complementó otro.

 

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