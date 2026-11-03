Concejo Municipal de Macul postergó votación para renombrar calle en honor a Caszely

El Concejo Municipal de Macul postergó este martes la votación para renombrar un tramo de la Avenida Marathon, cerca del Estadio Monumental, en honor a Carlos Caszely, uno de principales ídolos en la historia de Colo Colo.

Según informó DaleAlbo, el tramo que se pretende renombrar está entre las calles Benito Rebolledo y Ortiz de Zárate, correspondiente sólo al frontis del Monumental, desde el límite norte hasta la entrada del estacionamiento en Océano Sur.

Esta propuesta, que fue presentada por el Club Social y Deportivo Colo Colo, fue discutida por el Consejo Municipal en esta jornada, pero decidieron aplazar la votación.

Fue la concejala y actriz Soledad Pérez quien pidió más antecedentes para realizar la votación, y también solicitó una consulta ciudadana para conocer la postura de los vecinos.

Esta no es la primera calle en honor al "Chino", máximo goleador en la história de Colo Colo.

En 2024, se renombró la calle Arzobispo Valenzuela en el Barrio de San Eugenio, en el sur poniento de la comuna de Santiago, lugar donde nació en 1950 el mítico Carlos Humberto Caszely Garrido.