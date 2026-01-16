Máximo en cinco años: isapre respondió reclamos de Caszely por pago de cobros indebidos

Luego del reclamo público que hiciera el exfutbolista Carlos Caszely contra el plan de pago de cobros indebidos que recibió de su isapre, la empresa Banmédica explicó que la devolución fijada por la llamada "ley corta" no se extiende más allá de cinco años.

"¡Se completarían en 64 años! O sea, tendría que vivir hasta los 130 años para ver restituido un patrimonio que me pertenece", lanzó en sus redes el ídolo de Colo Colo.

No obstante, Banmédica dijo que "el proceso de devolución a afiliados y exafiliados a Banmédica tiene un plazo máximo de 13 años. Además, se ha realizado teniendo en consideración la edad de la persona, beneficiando con un menor plazo máximo de pago a aquellos afiliados y exafiliados de 65 años o más".

"De esta forma, para todos aquellos afiliados y exafiliados de Isapre Banmédica entre 65 y 80 años que les corresponde devolución, ésta se realiza en a lo más 60 pagos mensuales, lo que equivale a un plazo máximo de 5 años, como el caso de Carlos Caszely", afirmó la empresa, dado que el otrora goleador chileno tiene 75 años.

"En tanto, para los mayores de 80 años con un plan de pago vigente, la devolución se realiza en un máximo 2 años, con pagos mensuales que no superan los 24 meses. La isapre ya se puso en contacto con el afiliado para aclarar sus dudas respecto a su plan de pago, detallar el monto total a devolver y los plazos que por edad le corresponden", agregó Banmédica.

Las isapres están obligadas por ley a devolver a sus afiliados los montos cobrados en exceso durante años, según estableció la Corte Suprema, pero este pago se puede realizar en amplios plazos, dada la legislación exprés que aprobó el Congreso, pues el sector corría riesgo de insolvencia si tenía que retornar los dineros declarados ilegales de manera inmediata.