Delincuentes robaron en la casa de la madre de Charles Aránguiz en Puente Alto

Un amargo y complejo momento personal golpeó al volante y capitán de Universidad de Chile, Charles Aránguiz, luego de que se confirmara un robo en el domicilio de su madre, Mariana Sandoval, en la comuna de Puente Alto.

De acuerdo a información revelada por el portal RedGol, el ilícito se perpetró luego de que un grupo indeterminado de antisociales forzara una de las chapas de acceso principal de la vivienda para ingresar a registrar las distintas habitaciones.

Al momento del atraco no se encontraba ningún integrante del grupo familiar al interior del inmueble, situación por la cual no se registraron personas lesionadas durante el hecho delictual.

Entre las especies sustraídas por los delincuentes figuran diversos artículos de valor y un significativo botín de carácter afectivo, ya que se llevaron prendas deportivas e históricas camisetas utilizadas por el bicampeón de América a lo largo de su exitosa carrera profesional.

Tras enterarse del hecho, el propio mediocampista laico se trasladó con urgencia hasta la casa de su progenitora —destacada y querida dirigenta social y deportiva de la zona sur de Santiago— para brindarle contención y colaborar con el procedimiento de rigor y la respectiva denuncia ante Carabineros.