Pavez por paro de transportistas: Un gobierno responsable no puede rebajar precios por ley

En medio del paro nacional de camioneros, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, descartó en Cooperativa la posibilidad de rebajar por ley el precio de los combustibles, asegurando que "un gobierno responsable" no puede tomar una medida de este tipo.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la autoridad manifestó que "el gobierno siempre ha estado abierto al diálogo. Ayer hubo dos muy buenas reuniones y la verdad es que hay muy buen ambiente. La propuesta del gobierno es bastante concreta, sustantiva".

"Los dirigentes valoraron profundamente las propuestas del gobierno. Sin embargo, en la comunicación con las bases se produjo una dificultad que impidió llegar a un acuerdo el día de ayer (...) ojalá lleguemos a un acuerdo en las próximas horas", insistió.

"Una rebaja por ley no es posible, porque toda la fijación de los precios o la forma en que se fija el precio final, que está estandarizado en torno a muchos factores, si esos factores van cambiando, por ejemplo el precio internacional, eso puede tender a la baja, pero un gobierno responsable no puede hacer una baja de precios por ley (...) eso sería el principio del fin", planteó el subsecretario.

Pavez precisó que "lo que pasa es que la Ley de Seguridad Interior del Estado tiene causales de calificación que en este momento no se configuran y hay otros tipos penales (...) si alguien interrumpe el tránsito está la Ley Antibarricadas, que tiene distintos tipos y uno de ellos es la interrupción de la circulación".