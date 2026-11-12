Vuelco total en la B: Segunda Sala entregó su veredicto sobre San Marcos de Arica

Luego de semanas de incertidumbre que mantuvieron paralizada la definición de la temporada de Primera B, la Segunda Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina de la ANFP zanjó de manera definitiva los casos administrativos de la Liga de Ascenso al dejar sin efecto la drástica sanción de desafiliación que pesaba sobre San Marcos de Arica y ratificando la permanencia de Deportes Puerto Montt.

En el caso del elenco nortino, el tribunal de alzada revocó el fallo de primera instancia al estimar que los antecedentes presentados "no han permitido formarse la convicción de que el club acompañó dolosamente documentos a los órganos de control de la ANFP".

De esta manera, el organismo disciplinario recalificó la infracción bajo el artículo 84 del reglamento, sustituyendo la desafiliación por una multa económica de 2.000 Unidades de Fomento (cerca de 83 millones de pesos). Con esta determinación, los "Bravos del Morro" no sólo conservan su plaza en el profesionalismo, sino que quedan formalmente habilitados para disputar la liguilla por el ascenso para la cual estaban clasificados.

Por su parte, en el expediente que involucraba a Deportes Puerto Montt, la Segunda Sala confirmó el dictamen de la Primera Sala, desestimando el recurso de apelación de los clubes denunciantes y descartando cualquier riesgo de desafiliación para el conjunto albiverde, el cual tiene aún una mínima opción de meterse en zona de liguilla.

Con estas resoluciones firmes e inapelables en sede deportiva, la ANFP quedó con el camino despejado para programar la última fecha de la Liga de Ascenso para este fin de semana, garantizando que tanto la lucha por el título de campeón como el dramático descenso a Segunda División se resuelvan dentro del terreno de juego.