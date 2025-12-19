Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Chile

Catar abandonó la Copa UC tras insólitas irregularidades

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los asiáticos no se presentaron al último partido.

Catar abandonó la Copa UC tras insólitas irregularidades
 @cruzados_oficial
Este viernes se dio a conocer que la selección de Catar abandonó la Copa UC sub 17 luego de una serie de irregularidades que le costó el duelo ante Perú.

A pesar de vencer por 2-1 a la bicolor, desde la organización informaron que el elenco asiático incumplió con la norma de jugadores habilitados en el banco por lo que perdió el encuentro por 3-0 y, con este resultado, el elenco incaico avanzó de ronda en el torneo juvenil, dejando fuera a los anfitriones.

Aun así, el comunicado oficial indicó que la situación no se dio con intención de sacar una ventaja deportiva, sino que una interpretación errónea de las reglas.

Asimismo, Catar no se presentó al duelo por la lucha del quinto a octavo lugar ante Independiente del Valle y ya se alistó para dejar el país.

 

En portada