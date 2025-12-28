La U superó a Colo Colo en la asistencia a los estadios en 2025

Durante los balances de fin de año, uno de ellos tuvo como protagonistas a Universidad de Chile y Colo Colo al ubicarlos dentro de los 100 equipos con más convocatoria del mundo en los estadios.

El sitio web estadístico Transfermarkt enlistó los equipos de Primera División con mayor promedio de público en el último año, allí la escuadra "azul" se ubicó en el puesto 64 con un estimado de 35.765 personas y bajó cuatro escalafones en comparación al 2024, donde se ubicó 60 con 38.273.

Por su parte, el "Cacique" se mantuvo en la posición 90 con un promedio de 28.745, un registro fue inferior a los 30.299 que presentó el año anterior. No obstante, superó a clubes como Espanyol (28.743), Atlético Mineiro (27.954), Brighton (27.942) y Fortaleza (27.699).

Al igual que en 2024, el primer lugar volvió a pertenecer a un River Plate que, con 85.018 espectadores, relegó nuevamente a Borussia Dortmund (81.365), Bayern Munich (75.000), Real Madrid (73.658), AC Milan (73.191) e Inter (71.934).