De Grange pidió a Muñoz no publicar el reglamento de la Ley Uber

El futuro ministro de Transportes, Louis de Grange, aseguró haber solicitado a la autoridad saliente, Juan Carlos Muñoz, no avanzar en la publicación del esperado reglamento de la Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte, conocida como Ley Uber.

Así lo señaló a través de su cuenta de X este lunes: "Le he planteado al actual Ministro de Transportes y Telecomunicaciones que no persevere con la publicación del Reglamento EAT, ya que genera negativos impactos en pasajeros (precios y calidad) y conductores (desempleo). Requiere varios e importantes cambios".

La Ley Uber fue uno de los temas abordados durante la reunión bilateral de Transportes a mediados de febrero, tras la cual De Grange dijo que buscaría actualizar su reglamento "en función de las necesidades de las personas y la seguridad de conductores y pasajeros".

La próxima autoridad acompañó su mensaje con un editorial de El Mercurio sobre la materia, el que acusa que "el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones está apresurando la implementación de la Ley Uber, lo que podría causar serias molestias al público y reducir los ingresos de muchos conductores de aplicaciones de transporte a tiempo parcial".

"Los conductores a tiempo completo probablemente cumplirán las condiciones, porque la alternativa es cambiar de oficio. Los que tendrán problemas con la ley son aquellos de tiempo parcial, ya sea porque no han obtenido la licencia profesional (que tiene un costo no menor) o porque sus vehículos exceden el límite de antigüedad requerido o no poseen la cilindrada mínima", advierte el escrito.

Lo anterior causaría una baja en la cantidad de trabajadores parciales, y "podría traducirse en un incremento en el precio del servicio a los usuarios y en una menor disponibilidad de autos, ya que estos conductores parciales actúan como reguladores de la oferta, aumentando su presencia en las horas de más demanda, porque suben las tarifas de los viajes".

"El Ministerio ha argumentado que se han hecho ajustes y flexibilidades al reglamento, por ejemplo, separando el registro de los choferes del registro de los automóviles y permitiendo que los conductores registrados en una región puedan trabajar en otras regiones. Son cambios aparentemente positivos, pero que no parecen suficientes para evitar los efectos dañinos de esta ley", cierra la publicación.