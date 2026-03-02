Síguenos:
Tópicos: Economía | Crecimiento

Imacec negativo en inicio de 2026: cayó 0,1% en enero

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El Banco Central informó también que la serie desestacionalizada aumentó 0,2%.

El Banco Central informó que, de acuerdo con la información preliminar, el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de enero de 2026 cayó 0,1% en comparación con igual mes del año anterior.

El instituto emisor añadió que "la serie desestacionalizada aumentó 0,2% respecto del mes precedente y 0,5% en doce meses. El mes registró un día hábil menos que enero de 2025".

"El resultado del Imacec se explicó por la caída de la producción de bienes, lo que fue compensado en parte por el desempeño de los servicios. Estos últimos, en tanto, impulsaron el resultado del Imacec en términos desestacionalizados", añadió el organismo.

"El Imacec no minero no presentó variación anual, mientras que en términos desestacionalizados creció 0,1% respecto del mes anterior y 0,7% en doce meses", agregó en Banco Central.

