Votación del informe sobre reforma a la ley SADP será prioridad en el Senado

Por unanimidad, los comités del Senado dieron prioridad a la votación del informe sobre el proyecto de reforma a la lugar de la tabla la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales, que lleva en proceso casi 10 años.

El senador Matías Walker (Demócratas), impulsor del proyecto, valoró que el informe de las comisiones de Constitución y Hacienda esté como primer tema para la sesión de este miércoles 4 de marzo.

"Espero que el fuerte lobby y las presiones sobre los senadores que se han ejercido estos días por parte de los dirigentes del fútbol no hagan mella en la necesidad de que este proyecto se vote en primer lugar", señaló el parlamentario.

Walker además señaló, ante las expresiones de los dirigentes en los medios de comunicación, que "muchas de las propuestas que hicieron fueron acogidas en el proyecto de ley".

El presidente de la ANFP Pablo Milad y otros dirigentes del fútbol nacional se han mostrado opositores a este proyecto de ley y lo han criticado duramente.