Assadi dio una asistencia, pero AIK sufrió increíble derrota llena de goles
El encuentro tuvo 11 anotaciones, todas en el segundo tiempo.
El encuentro tuvo 11 anotaciones, todas en el segundo tiempo.
El AIK de Lucas Assadi sumó un nuevo traspié en la liga sueca, esta vez con una llamativa derrota por 5-6 como local a manos de Brommapojkarna, válido por la fecha 23 del torneo.
La defensa de AIK tuvo una actuación negativa, especialmente tras la primera etapa. La primera etapa terminó 0-0, pero la visita destapó una avalancha de goles que le permitió adelantarse 1-5.
La escuadra del exUniversidad de Chile reaccionó con todo logrando el empate, incluyendo una asistencia del nacional para el cuarto gol de su equipo, obra de Sixteen Gustafsson a los 83' con un cabezazo.
El tanto de la igualdad para AIK llegó a los 90+8', pero su defensa falló en el saque desde el medio y Brommapojkarna anotó para llevarse los tres puntos (90+9').
De esta manera, AIK sumó su quinto partido consecutivo sin saber de victorias y quedaron en la novena ubicación con 33 puntos, a 21 del líder Sirius.