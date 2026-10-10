Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago22.4°
Humedad41%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Assadi dio una asistencia, pero AIK sufrió increíble derrota llena de goles

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl / ATON

El encuentro tuvo 11 anotaciones, todas en el segundo tiempo.

Assadi dio una asistencia, pero AIK sufrió increíble derrota llena de goles
 @AIK
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El AIK de Lucas Assadi sumó un nuevo traspié en la liga sueca, esta vez con una llamativa derrota por 5-6 como local a manos de Brommapojkarna, válido por la fecha 23 del torneo.

La defensa de AIK tuvo una actuación negativa, especialmente tras la primera etapa. La primera etapa terminó 0-0, pero la visita destapó una avalancha de goles que le permitió adelantarse 1-5.

La escuadra del exUniversidad de Chile reaccionó con todo logrando el empate, incluyendo una asistencia del nacional para el cuarto gol de su equipo, obra de Sixteen Gustafsson a los 83' con un cabezazo.

El tanto de la igualdad para AIK llegó a los 90+8', pero su defensa falló en el saque desde el medio y Brommapojkarna anotó para llevarse los tres puntos (90+9').

De esta manera, AIK sumó su quinto partido consecutivo sin saber de victorias y quedaron en la novena ubicación con 33 puntos, a 21 del líder Sirius.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada