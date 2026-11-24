María de la Luz Hurtado, investigadora y académica de la Universidad Católica, conversó con Lo Que Queda del Día de Cooperativa sobre la muerte de la actriz Delfina Guzmán, ícono del teatro y la televisión, a los 98 años.

La historiadora teatral hizo ver que su aporte al teatro y a la cultura chilena es "tan variado, amplio y profundo" que solo queda celebrar "el tremendo legado que nos deja", abordando sus inicios -"siempre tuvo inquietudes artísticas"- y sus primeros trabajos "de mimo" en su juventud junto a Alejandro Jodorowsky en la década de los '50, "que hacía un trabajo experimental con el cuerpo casi como danza-mimo", donde también se incorpora Enrique Noisvander, fundador del emblemático teatro de mimos.

"Ahí fue descubriendo esos talentos, desarrollando su cuerpo para que pueda tener la plasticidad que el teatro necesita como gesto", relató Hurtado, tras lo cual Guzmán se traslada hasta Francia donde tomó clases con el famoso Marcel Marceau.

"Ella tiene este primer momento creativo que la deslumbra y que muy poca gente en Chile tenía ese oficio. Entonces, ella tiene un plus que logró desarrollar a través del teatro propiamente tal, pero ella ya tenía esta lucecita alumbradora", relató, dando cuenta de que posee un archivo con fotos de la actriz "jovencita haciendo un trabajo de mimo con Jodorowsky".

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