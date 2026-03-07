Ben Brereton se lució con gol en la victoria de Derby County sobre Sheffield Wednesday

Jornada de chilenos en la fecha 36 de la Championship, ya que este sábado el atacante Ben Brereton se lució con un gol para la victoria de Derby County como local por 2-1 ante el ya descendido Sheffield Wednesday.

El ariete nacional recibió un pase entre líneas de Rhian Brewster para abrir la cuenta (11') y, pese a que Jerry Yates (17') igualó las cifras, vino la aparición de Matthew Clarke (45') aseguró el resultado en el primer tiempo en el Pride Park Stadium.

En paralelo, el guardameta Lawrence Vigouroux tuvo una faena sencilla para mantener su arco en cero durante el triunfo de Swansea City como local por 2-0 ante Stoke City, todo gracias a los tantos de Zan Vipotnik (53') y Liam Cullen (90' +2).

Finalmente, uno que no pudo celebrar fue el volante Marcelino Núñez en Portman Road Stadium, donde fue titular en un Ipswich Town que rescató apenas un 1-1 ante Leicester City luego de que Sindre Walle Egeli (76') igualase el tanto que Patson Daka (39') anotó para los forasteros.

Así las cosas, el cuadro del formado en la UC se mantuvo cuarto con 64 puntos y el equipo de Brereton se acercó a zona de play-offs siendo séptimo con 54 unidades. En tanto, Swansea es decimotercero con 49 positivos a diez fechas de terminar el torneo.