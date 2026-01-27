Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Benjamín Kuscevic está cerca de convertirse en compañero de Neymar en Santos

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl/Aton

Fortaleza recibió una oferta por el equipo paulista.

El chileno Benjamín Kuscevic, defensa de Fortaleza en Brasilestá cerca de convertirse en compañero de Neymar en Santos.

Según dio a conocer O Povo, el zaguero recibió una propuesta formal de Santos y desde su equipo están en conocimiento.

El chileno quedó fuera de la convocatoria en el partido de Fortaleza ante Floresta este lunes, por la primera ronda de la segunda fase del Campeonato Cearense.

El Peixe tuvo una complicada temporada pasada, donde estuvo a punto de descender, pero finalmente logró la salvación e incluso clasificó a la Copa Sudamericana de este año.

En portada