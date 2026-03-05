Benjamín Kuscevic fue oficializado como nuevo fichaje de Toronto FC de la MLS

El defensor chileno Benjamín Kuscevic fue oficializado como nuevo refuerzo de Toronto FC de la MLS.

El formado en Universidad Católica arribó al cuadro canadiense luego de su paso en Fortaleza de Brasil, país en el que estuvo cinco años y también vistió las camisetas de Palmeiras y Coritiba.

En la última temporada con Fortaleza, el zaguero nacional descendió con los de la ciudad de Ceará.

Durante su etapa en el fútbol carioca, Kuscevic obtuvo nueve títulos, entre ellos dos Copas Libertadores con Palmeiras.

Toronto FC se ubica en el duodécimo puesto de la Conferencia Este de la MLS con cero puntos tras caer en sus dos primeros partidos.