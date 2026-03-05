Boric: Proyecto para otorgar arresto domiciliario "humanitario" a reos consagra la impunidad

El Presidente Gabriel Boric manifestó su malestar luego de que el Senado haya aprobado el proyecto de ley que permite que presos de 70 años o más puedan cumplir el resto de sus condenas en sus casas por razones humanitarias, ya que "consagra la impunidad para criminales que le han hecho tanto daño a nuestro país".

La bullada iniciativa pasó a comisión el miércoles luego de contar con el visto bueno de la Sala con un estrecho margen de 23 votos contra 22, lo que generó indignación entre la centroizquierda, que advierte que la normativa podría otorgar arresto domiciliario a reos condenados por delitos de alta gravedad, como abuso sexual infantil, narcotráfico o violaciones a derechos humanos.

"Me genera desencuentro lo que se aprobó ayer en general en el Senado. Chile ha avanzado mucho en materia de derechos humanos y de tener claro que los criminales tienen que estar donde tienen que estar, como aquellos de lesa humanidad, pederastas y asesinos", dijo el Mandatario.

"La justicia no es venganza; la justicia es justicia. Por lo tanto, ojalá -y no me cabe ninguna duda que esto lo comparte la gran mayoría de los chilenos y chilenas- se reflexione en el Congreso. Y seguramente le va a tocar también al futuro Parlamento que este proyecto de ley, que consagra la impunidad para criminales que le han hecho gran daño a nuestro país, se corrija y no puedan salir libres", agregó.

Según la Subsecretaría de Derechos Humanos, en caso de convertirse en ley, el proyecto -dirigido a presos desde los 70 años que hayan cumplido 10 años de presidio, o a aquéllos que la suma de su edad más los años de condena llegue a 80 años- beneficiaría a cerca de 12 mil internos (20% de la población penal).

Oficialismo vuelve a arremeter contra senador Macaya y su padre

El oficialismo acusa que la derecha, promotora de la iniciativa, busca beneficiar a quienes están encarcelados en el recinto anteriormente conocido como Punta Peuco, donde se encuentran condenados por violaciones a los DD.HH. durante la dictadura.

Asimismo, el actual diputado y senador electo del Frente Amplio Diego Ibáñez arremetió contra el senador UDI Javier Macaya, cuyo padre, Eduardo Macaya -condenado a seis años de cárcel por abuso sexual infantil- podría ser un eventual beneficiario de la ley, lo que generaría un conflicto de interés.

"Cuando tú tienes a un senador que tiene en su poder un voto que puede dejar libre a su padre, creemos que eso es un conflicto de interés evidente. Lo que tuvo que hacer el senador Macaya es omitirse (de la votación)", sostuvo.

La diputada comunista Lorena Pizarro agregó que le "conmociona mucho la posibilidad de que un Miguel Krassnoff Martchenko pueda salir en libertad, en la misma medida que un violador de niños o un narcotraficante transite libre por las calles".

Por su parte, el diputado PPD Jaime Araya lanzó sus dardos al futuro ministro de la Segpres, senador José García Ruminot (RN): "Hemos dicho que vamos a hacer una oposición constructiva y dialogante, pero mi rol como parlamentario es proteger a la sociedad chilena y yo no voy a permitir que un legislador irresponsable hoy, y mañana ministro de la Segpres, pretenda instalar una suerte de diálogo pasando por alto algo tan grave como la aprobación que se dio ayer".

Diputada Flores: "La izquierda busca perpetuar la venganza"

Por su parte, la actual diputada y senadora electa Camila Flores (RN) acusó que "este es un proyecto que, en particular, a la izquierda no le gusta, porque lo que está buscando es perpetuar la venganza y no avanzar por una cuestión muy sencilla, que son las razones humanitarias".

"Esta es una iniciativa que no genera impunidad; acá lo que se está diciendo es simplemente que (el interno) va a seguir cumpliendo su condena en su casa. Hoy día existen mecanismos para que una persona, por condiciones humanitarias, pueda dejar la cárcel y seguir cumpliendo sus condenas por otras fórmulas; a través, por ejemplo, de un indulto presidencial", sostuvo.