Brayan Cortés se despidió de Peñarol: Cuando se dio la oportunidad, no dudé un segundo

El arquero Brayan Cortés finalizó su préstamo en Peñarol y confirmó su partida definitiva con un mensaje de adiós al club uruguayo, en medio de acercamientos desde México ante su decisión de no jugar en Colo Colo en 2026, pese a tener contrato hasta 2027.

"Querido pueblo 'carbonero', hoy quiero despedirme de todos ustedes. Cuando se dio la oportunidad de vestir estos colores no dudé un segundo", inició en una carta subida a Instagram.

"La historia de este club, la gente y la hinchada, me motivó a dejar de lado muchas cosas con tal de vestir el escudo más grande del Uruguay", sumó.

"Fue una experiencia inolvidable. Si bien no terminó cómo pretendíamos, levantar una Copa Uruguaya y un torneo Clausura es un orgullo para mi. Luchamos en conjunto contra todo y todos", agregó el golero, que no terminó por convencer a la dirigencia aurinegra como para ejecutar su opción de compra.

"En mi corazón llevaré hermosos recuerdos y una experiencia que me enriqueció en lo deportivo y en lo personal. Puedo decir que salir al Campeón del Siglo y ver un estadio lleno cantando, y alentando sin parar, quedará en los mejores recuerdos que el fútbol me ha entregado", destacó.

Finalmente, Cortés agradeció al DT Diego Aguirre y al club por la oportunidad y envió "un abrazo enorme al país de Peñarol. Peñarol es así, el orgullo de todo un país".

Diversos reportes vinculan a Cortés con Puebla de México, aunque su situación aún debe resolverse, pues su intención es seguir en el extranjero en miras a un posible retorno a La Roja.