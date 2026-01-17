El delantero chileno Ben Brereton aportó una asistencia en la victoria de Derby County por 1-0 contra Preston North End, partido válido por la fecha 27 de la Championship.

El atacante ya había anotado en los dos últimos partidos de su club contra Wrexham y Leeds United, por lo que, con la asistencia de hoy, reafirmó su buen momento en el club inglés, que se ubicó 12° con 38 puntos.

Otro jugador chileno con buen presente en la Championship es el exUniversidad Católica Marcelino Núñez, quien fue titular en la goleada de su equipo Ipswich Town por 3-0 frente a Blackburn Rovers.

Con este resultado, el equipo del mediocampista se ilusiona con el ascenso a la Premier League tras ubicarse en tercera posición con 47 unidades, con un partido menos y a dos puntos del segundo y a ocho del primero.