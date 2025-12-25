Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Carlos Palacios anunció en Navidad que será papá

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El futbolista hizo el anuncio a través de redes sociales.

El mediocampista chileno de Boca Juniors Carlos Palacios aprovechó la Navidad para anunciar a través de sus redes sociales que será padre.

"El mejor regalo que Dios nos pudo dar. Te amamos mucho mi porototit@", escribió en IG el jugador xeneize junto a una foto en la que se lo ve besándole el vientre a su pareja.

"El mejor regalo del mundo, el más anhelado, el más esperado. Te amamos y te esperamos con muchas ansias", añadió.

