Carlos Palacios anunció en Navidad que será papá

El mediocampista chileno de Boca Juniors Carlos Palacios aprovechó la Navidad para anunciar a través de sus redes sociales que será padre.

"El mejor regalo que Dios nos pudo dar. Te amamos mucho mi porototit@", escribió en IG el jugador xeneize junto a una foto en la que se lo ve besándole el vientre a su pareja.

"El mejor regalo del mundo, el más anhelado, el más esperado. Te amamos y te esperamos con muchas ansias", añadió.