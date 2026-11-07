Championship: Swansea de Vigouroux se alejó de la cima ante Birmingham, el nuevo puntero

La fecha 15 de la Championship inglesa tuvo un sabor amargo para los chilenos, con Lawrence Vigouroux y Ben Brereton derrotados junto a Swansea City y Sheffield United.

Swansea lamentó un traspié crucal por 2-1 frente a Birmingham City, en condición de forastero. El cuadro del arquero nacional sufrió la expulsión de Marko Stamenic a los 26' y tres minutos después Jay Stansfield abrió la cuenta.

Aunque el equipo galés logró empatar con un autogol en los 65', Stansfield completó un doblete en el final para Birmingham (87').

En simultáneo, Brereton fue titular en el traspié por igual marcador de Sheffield contra Charlton Athletic.

"Big Ben" jugó hasta el minuto 87, siendo testigo del tempranero gol de Millenic Alli para Charlton a los 12', el descuento de Sheffield a los 25' con Jordan Ayew y el gol decisivo de Matthew Godden a los 79'.

De esta manera Swansea enfiló su segunda derrota al hilo y cayó al sexto lugar con 26 puntos. Justamente su verdugo, Birmingham, se convirtió en nuevo líder con 29 unidades, aprovechando el empate de Middlesbrough (29).

Sheffield, en tanto, quedó en la décima posición con 22 puntos.