Tras 27 horas, Teletón 2026 consiguió superar la meta

La Teletón 2026 cerró con éxito su campaña solidaria en el Estadio Nacional, superando la meta de $44.253.268.546 fijada para esta edición.

Aunque la cifra parecía lejana tras despedir la transmisión desde el teatro, a las 01:38 horas se logró superar la meta de la cruzada de este año al recaudar $46.204.313.130.

"Sé que este año, y ustedes lo saben y todos lo saben, que este es un año difícil para lograr la meta. Sé que muchas personas hicieron un gran esfuerzo por colaborar, todo Chile se hace presente en esto", reflexionó Don Francisco sumamente emocionado, agradeciendo a todos los que "nuevamente creyeron en lo que hemos hecho durante 48 años".

Emocionante y enérgico discurso de Isi Uribe

Isidora Uribe, exembajadora de la campaña de Teletón en 2011, abrió la noche con un emocionante discurso, donde la estudiante de Derecho y activista por la inclusión hizo un llamado a que "no nos quedemos en una sola jornada", sino llevar "esta solidaridad, esta empatía, este respeto hacia otras instancias".

"Hacia lo cotidiano, hacia aquello que nos conecta con otros, en cómo derribemos barreras, en cómo fomentemos la inclusión en cualquier espacio en el que nos encontremos, porque sé que podemos ser diferentes", declaró.

Sinaka, Princesa Alba, FOJI y una confusión

Posteriormente, Sinaka y Princesa Alba se subieron al escenario para encabezar la apertura e interpretar el himno de la campaña, "Súmate a lo que nos une", junto a la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil de FOJI, bajo la dirección de Paolo Bortolameolli.

Tras la preseentaciónm el cantante Sinaka tuvo una confusión a pedir que la gente vaya a donar para la campaña: "Recuerden que el RUT está activo todo el año, 24.500-03".

Primer cómputo desde el Estadio Nacional

Tras una millonaria donación de una de las marcas, Don Francisco encabezó el anuncio del primer cómputo desde el Estadio Nacional, recién superando la mitad de la meta de recaudación: $25.658.657.366.

"El amor es una magia"

Uno de los momentos más celebrados de la noche de cierre de Teletón 2026 fue la presentación de Tito El Bambino, con el artista puertorriqueño trayendo al Nacional reconocidos éxitos como "El Amor" y "Mi cama huele a ti".

Nuevo cómputo antes de la medianoche

A las 23:47 horas de este sábado, Teletón entregó un nuevo cómputo, dejando ver que aún falta mucho para llegar a la meta de este 2026: $31.004.888.240.

Multiverso de Don Francisco

Un clásico número de humor de la Teletón es Stefan Kramer, quien en esta ocasión apostó por personificar a Don Francisco, pero acompañado de otras versiones del animador a cargo de "Oscarito", Beto Espinoza y Felipe Parra.

"¡Súmate, Alexítico!"

Leo Rey, protagonista de uno de los momentos virales de este 2026, fue parte de la Teletón y cambió la famosa frase por "¡Súmate a la Teletón!" antes de cantar "Que nadie se entere".

Al final de la canción, recordó a su excompañero y expresó: "¡Súmate, Alexítico!".

"Thanksgiving chileno"

En solo 45 segundos, Don Francisco explicó de qué se trata el Día del Encuentro Familiar, que se celebra este domingo por primera vez luego de una ley aprobada en el Congreso, impulsada por una idea del propio animador.

Esta iniciativa llamada "thanksgiving chileno" estuvo en la polémica luego de un impasse entre la ministra de Desarrollo Social y una influencer, debido a problemas de comunicación de la idea.

Los cómputos del domingo

En el primer cómputo de este domingo, la Teletón avanza lentamente hacia la meta de recaudación de este año: $35.203.875.573.

Posteriormente, tras las presentaciones de Kramer y de Leo Rey, que incluyó una pedida de matrimonio, el nuevo cómputo fue de $39.371.640.475.

Finalmente, a las 01:38 horas del domingo, se logró superar la meta de la campaña 2026 con un total de $46.204.313.130.