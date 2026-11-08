El Estadio Centenario de Montevideo albergó este sábado a más de 70.000 personas en una vigilia multitudinaria encabezada por el papa León XIV, en el evento más convocante de su segunda jornada de visita apostólica en Uruguay.

El icónico escenario deportivo fue el epicentro donde el pontífice escuchó los testimonios de dos jóvenes y una familia, para luego profundizar en el desafío que plantea la creciente secularización en el país sudamericano, donde solo el 36% de la población se reconoce católica frente a un 29% que se declara agnóstico o ateo.

"En muchos lugares, la fe ha dejado de transmitirse con la naturalidad de generaciones anteriores y crece el número de quienes atraviesan buena parte de su vida sin una relación habitual con la Iglesia ni con la práctica religiosa", describió León XIV.

Pese al contexto de indiferencia espiritual, el papa valoró desde el centro del campo de juego el esfuerzo constante de las familias, catequistas y religiosos que mantienen vivas las comunidades en todo el territorio.

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