Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

¿Cuándo y dónde ver a Elche de Lucas Cepeda ante Barcelona en La Liga?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El chileno puede sumar sus primeros minutos con la camiseta de Elche.

Elche, del atacante chileno Lucas Cepeda, enfrentará a Barcelona este sábado 31 de enero por la vigésima segunda fecha de La Liga de España.

Cepeda, incorporado recientemente al elenco franjiverde, puede sumar sus primeros minutos con la camiseta de Elche, que marcha undécimo en la tabla con 24 puntos a ocho unidades de puestos europeos.

Por su parte, el cuadro blaugrana visitará el Estadio "Manuel Martínez Valero" con la obligación de ganar para seguir como líder en solitario en el torneo.

¿Dónde ver a Elche ante Barcelona?

El cotejo está pactado para disputarse a las 17:00 horas (20:00 GMT) y podrás seguirlo por DSports y en streaming por DGO.

También podrás seguir todos los detalles en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

