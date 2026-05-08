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Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

¿Cuándo y dónde ver a Real Betis de Manuel Pellegrini ante Real Sociedad?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El equipo del "Ingeniero" buscará sostener su posición para ir a la UEFA Champions League.

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Entregado un cupo más para la UEFA Champions League en La Liga, el Real Betis de Manuel Pellegrini buscará sostener su puesto en la tabla de posiciones cuando este sábado 9 de mayo visite a Real Sociedad por la fecha 35.

El encuentro a disputarse en el Reale Arena está pactado para las 15:00 horas de Chile (19:00 GMT) y contará con la transmisión televisiva de DSports junto con la señal en streaming de la plataforma DGO.

Betis llega a este partido en la quinta ubicación con 53 puntos, seis por delante de Celta de Vigo. Esto, sumado al lugar para la Champions que se abrió tras el paso de Rayo Vallecano a la final de la Conference League, le abre al "Ingeniero" el apetito por sostener su sitio.

En ese sentido, todos los detalles de este trascendental duelo para los "verdiblancos" podrás encontrarlo también en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

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