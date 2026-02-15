Darío Osorio dio una asistencia en la goleada Midtjylland por la liga danesa

El seleccionado chileno Darío Osorio tuvo una positiva participación en la goleada de 4-1 que Midtjylland le asestó de visita a Odense BK por la fecha 20 de la fase regular en la Superliga de Dinamarca.

El hijuelense fue titular y dio un pase de gol para un equipo que se puso arriba en apenas tres minutos de juego, con la anotación de Philip Billing.

Júnior Brumado aumentó la diferencia a los ocho minutos mediante un lanzamiento penal y a los 20' repitió de cabeza tras un desborde y el preciso centro de Osorio al corazón del área chica.

Brumado concretó su primer triplete con los "lobos" al colocar el 4-0 parcial en el minuto 39. Los dueños de casa descontaron a los 63' con Jay-Roy Grot, y Midtjylland lamentó la expulsión de Martin Erlic en el final (81'), poco antes de la salida de Osorio por Edward Chilufya en los 88'.

De esta manera, Midtjylland aprovechó el empate del líder AGF y alcanzó los 42 puntos, acortando la diferencia a dos unidades en miras a las últimas dos jornadas y el inicio de la segunda etapa de la temporada, donde la tabla se separa en la disputa del título y del descenso.

El próximo partido del equipo de Osorio será el domingo 22 de febrero ante Silkeborg, también como forastero, al mediodía de Chile (15:00 GMT).