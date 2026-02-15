Síguenos:
Tópicos: País | Región de Los Lagos

Cayó en Puerto Montt un violador serial de prostitutas extranjeras

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El caso llegó a conocimiento de la policía gracias a la denuncia de una víctima que fue contactada para un servicio domiciliario, pero trasladada y agredida en un sitio eriazo.

Además de agredirlas sexualmente, el sujeto robaba dinero y especies a las afectadas.

 ATON (Referencial)

La policía enfatizó que el sujeto -chileno y de 32 años- actuaba de una manera "planificada y serial".

Un hombre de 32 años, de nacionalidad chilena, fue puesto en prisión preventiva luego de ser formalizado por tres delitos de robo con violación, hechos que afectaron a tres trabajadoras sexuales de nacionalidad extranjera en la comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos.

Según información del Ministerio Público, la investigación comenzó el 18 de enero, cuando una de las víctimas denunció que el imputado la contactó para un servicio a domicilio, pero la llevó a un sitio eriazo del sector de Alerce, donde le sustrajo sus pertenencias y la agredió sexualmente.

Con posterioridad, la Brigada Investigadora de Robos de la Policía de Investigaciones y la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía de la Provincia de Llanquihue determinaron que otras dos mujeres también fueron víctimas del mismo hombre, a quienes les sustrajo dinero en efectivo, celulares y las violentó sexualmente.

El prefecto Cristian Sandoval, jefe de la Prefectura de Llanquihue, detalló que "en el contexto de una investigación de largo aliento, fue posible constatar la dinámica de los hechos y además vincular a este mismo imputado con otras dos denuncias de características similares, lo cual nos dio cuenta de una acción planificada y serial".

"Se pudo determinar que un mismo agresor agredió a tres víctimas distintas en distintos lugares, encontrando los elementos para corroborar estos testimonios de las víctimas. El imputado quedó sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva", precisó la fiscal Nathalie Yonsson.

Además, se incautó un vehículo, que era utilizado para cometer los delitos y al que se realizarán peritaje bioquímicos por parte del Laboratorio de Criminalística.

