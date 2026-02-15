Gobierno se defiende de críticas tras incumplir por tercera vez la meta fiscal
El Informe de Finanzas Públicas cifró el desbalance estructural en 3,6% del PIB, pero el ministro Elizalde reivindicó la "responsabilidad" de la Administración Boric.
"La deuda pública no aumentó y eso implica un ahorro de mil millones de dólares en intereses", argumentó.
El déficit está por encima del 2,2% estimado previamente, y más de dos puntos arriba de la meta estructural que Hacienda se había fijado a comienzos de 2024, que era de 1,1%.