Gobierno se defiende de críticas tras incumplir por tercera vez la meta fiscal

Tras publicar el Informe de Finanzas Públicas (IFP) -que arrojó un incumplimiento de la meta fiscal por tercera vez consecutiva-, el Gobierno defendió su gestión de los recursos y afirmó que su Administración "es la última de las cuatro en la que menos se ha aumentado la deuda pública".

El documento, hecho público el viernes y correspondiente al cuarto trimestre de 2025, cifró un déficit estructural del 3,6% del PIB; número que está por encima del 2,2% estimado en el documento del tercer trimestre y más de dos puntos arriba de la meta estructural que Hacienda se había fijado a comienzos del 2024, de 1,1%.

Ante ello y las consiguientes críticas opositoras, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, sostuvo que, "en lo que respecta al gasto fiscal, el Gobierno ha actuado con mucha rigurosidad y, por tanto, se ha actuado con mucho sentido de responsabilidad".

"Hay todo un tema que abordar respecto de los ingresos tributarios, pero también es necesario tener a la vista que la deuda pública no aumentó respecto al año pasado (2024). Eso implica un ahorro de aproximadamente mil millones de dólares que se dejan de pagar en intereses", calculó Elizalde.

"Adicionalmente, este es el Gobierno de los últimos cuatro en que menos ha aumentado la deuda pública. Y eso da cuenta de la responsabilidad con la cual se ha actuado en materia fiscal durante los últimos años", añadió.