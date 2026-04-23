Darío Osorio fue titular en la victoria que sostuvo a FC Midtjylland en el liderato

El futbolista chileno Darío Osorio fue titular en la victoria 2-1 de FC Midtjylland frente a Sonderjyske, como visita en el Sydbank Park, por la sexta fecha de los play-offs de la Superliga Danesa.

El jugador formado en Universidad de Chile disputó el encuentro hahsta el minuto 77, cuando salió reemplazado por su compañero Kevin Mbabu.

Los goles del encuentro fueron anotados por Edward Chiluya (24') y un autogol de Daniel Leo Gretarsson (49') para el conjunto del chileno, mientras que Matthew Hoppe (40') marcó para el cuadro local

Con este triunfo, FC Midtjylland quedó puntero por diferencia de gol, igualando el puntaje de Aarhus con 57 unidades en el Grupo A. El siguiente partido será de visita ante su perseguidor el domingo 26 de abril a las 14:00 horas (18:00 GMT).