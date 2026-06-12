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El DT Fernando Ortiz alistó la alineación con que Colo Colo enfrentará a Cobresal por le fecha 15 de la Liga de Primera, este sábado 13 de junio a las 17:30 horas en el Estadio Monumental.
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