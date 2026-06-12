Estados Unidos demolió a Paraguay con una goleada en el debut por el Mundial 2026

Estados Unidos derribó a Paraguay con una goleada 4-1 en el SoFi Stadium de Los Angeles, en su debut en el Mundial 2026, demostrando amplia superioridad durante todo el partido.

Los primeros minutos del partido fueron dominados por los locales, que lograron abrir el marcador rápidamente. Christian Pulisic encaró por la banda izquierda e intentó un pase dentro del área, que fue cortado por Damián Bobadilla (7'). En su intento por despejar, el paraguayo terminó anotando un autogol.

El dominio de los estadounidenses no cesó. Mientras el cuadro dirigido por Gustavo Alfaro intentaba encontrar respuestas, llegó un tanto de Folarin Balogun que fue anulado por posición adelantada. Sin embargo, en el minuto 31' se tomó la revancha: conectó un pase dentro del área y aumentó la ventaja.

En los minutos finales de la primera parte completó su doblete con un golazo al ángulo y se convirtió en el goleador momentáneo del certamen y de este manera se fueron al descanso con un ventaja de 3-0 ante el conjunto sudamericano.

En la segunda parte, la escuadra albirroja salió con otra disposición, decidida a buscar una reacción, y se lanzó en busca del descuento, que llegó en los pies de Mauricio Magalhães (73') con un remate cruzado. El gol le dio esperanzas a su selección, pero estas se fueron diluyendo con el paso de los minutos.

En la última jugada del partido, Giovanni Reyna (90+8') anotó un golazo con la parte externa del pie para cerrar la goleada y consumar un debut brillante de los anfitriones.

Con este resultado, Estados Unidos quedó líder de su grupo con tres puntos a la espera del otro partido del Grupo D, por su parte Paraguay quedó complicado con cero unidades y con una muy mala diferencia de gol.

El siguiente partido de los anfitriones del Mundial será ante Australia el viernes 19 de junio a las 15:00 horas (19:00 GMT) en el Lumen Field de Seattle, por su parte la escuadra albirrojase medirá ante Turquía el mismo día a las 23:00 horas (15:00 GMT) en el Levi's Stadium de Santa Clara.