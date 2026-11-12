Darío Osorio se quedó sin técnico: Crystal Palace despidió a Pierre Sage tras paupérrima campaña

Un cambio de timón vivirá el delantero chileno Darío Osorio en el fútbol inglés luego de que Crystal Palace anunciara este jueves la destitución inmediata de su director técnico, el francés Pierre Sage, luego de completar apenas cinco meses al mando del primer equipo y dejar a la escuadra en el fondo absoluto de la Premier League.

A través de un comunicado oficial, el conjunto del sur de Londres ratificó la salida del estratega y de sus colaboradores más cercanos.

"Crystal Palace Football Club puede confirmar que Pierre Sage ha dejado su cargo como entrenador. Tres miembros de su cuerpo técnico —Jamal Alioui, Damien Della Santa y Sandy Guichard— también se han desvinculado del club. Agradecemos a Pierre y a su staff por sus esfuerzos y les deseamos lo mejor en el futuro", expresó la institución británica.

La determinación de la cúpula dirigencial se precipitó tras la caída por 3-1 frente a Liverpool el pasado fin de semana, derrota que significó el cuarto tropiezo consecutivo de los "Eagles" en el certamen local, donde apenas cosecharon dos victorias en diez jornadas.

El negro panorama de la escuadra de Osorio también se trasladó al plano defensivo, siendo el arco más batido de la máxima categoría con 24 goles en contra en 10 cotejos, y a la arena continental, donde marchan en un rezagado 21° casillero en la Europa League con apenas un triunfo en cuatro presentaciones.

Frente a esta vacante, el exatacante de Universidad de Chile ya tendría a su próximo jefe técnico en camino: de acuerdo a la prensa inglesa, el experimentado estratega danés Thomas Frank (con pasos por Brentford y Tottenham Hotspur) sostiene avanzadas negociaciones para asumir la conducción de Crystal Palace.