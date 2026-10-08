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Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

De Cobresal a España: Joven promesa del fútbol chileno firmó en Sevilla

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Renato Morales, de 18 años, fue presentado tras varios meses de prueba.

De Cobresal a España: Joven promesa del fútbol chileno firmó en Sevilla
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El chileno Renato Morales, volante de 18 años que se formó en Cobresal, firmó un contrato en Sevilla, equipo donde juega Gabriel Suazo, después de varios meses a prueba en el conjunto español.

"Muy feliz de firmar en este gran club. Muchas gracias a todos, en especial a mi familia y amigos por apoyarme siempre. Este es solo el comienzo, vamos por mucho más", publicó Morales en sus redes sociales.

La publicación fue acompañada por las imágenes de la firma de contrato y presentación en la ciudad deportiva de Sevilla, en donde el jugador fue acompañado por su familia.

Morales llegó a Sevilla en 2025 y se integró al club a través del programa de alto rendimiento del club e incluso tuvo la chance de compartir con Alexis Sánchez, quien estaba en el conjunto andaluz el año pasado.

La promesa chilena continuará con su formación en el cuadro juvenil de Sevilla, y estará bajo las órdenes de Rafa Ortega.

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