Derby County de Brereton perdió en la última fecha y quedó fuera de los play-offs de ascenso
Además de su propio tropiezo, un rival directo ganó en simultáneo.
Además de su propio tropiezo, un rival directo ganó en simultáneo.
Ben Brereton tuvo un amargo cierre de temporada con Derby County pues, a diferencia del ascenso del Ipswich de Marcelino Núñez, el conjunto del delantero nacional quedó fuera de los play-offs de la Championship en la última fecha.
Los "Carneros" llegaban con opciones de rematar en la sexta posición; último cupo para la postemporada. Sin embargo, sufrió una remontada de local por 2-1 ante Sheffield United, justamente un exequipo de Brereton.
El equipo del seleccionado chileno comenzó arriba con un tempranero gol de Sammie Szmodicz a los cinco minutos, pero la visita lo dio vuelta con Thomas Cannon (62') y Sydie Peck (69').
En simultáneo, Hull City derrotó por 2-1 a Norwich City y entró a play-offs con 73 puntos, desplazando a un Wrexham que empató y terminó con 71, y un Derby County que cerró con insuficientes 69 unidades.
Por otra parte, un Swansea sin Lawrence Vigouroux ni pretensiones en la tabla, se despidió de la temporada con un 3-1 sobre Charlton Athletic, lo que le valió el undécimo lugar de la tabla.