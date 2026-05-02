Derby County de Brereton perdió en la última fecha y quedó fuera de los play-offs de ascenso

Ben Brereton tuvo un amargo cierre de temporada con Derby County pues, a diferencia del ascenso del Ipswich de Marcelino Núñez, el conjunto del delantero nacional quedó fuera de los play-offs de la Championship en la última fecha.

Los "Carneros" llegaban con opciones de rematar en la sexta posición; último cupo para la postemporada. Sin embargo, sufrió una remontada de local por 2-1 ante Sheffield United, justamente un exequipo de Brereton.

El equipo del seleccionado chileno comenzó arriba con un tempranero gol de Sammie Szmodicz a los cinco minutos, pero la visita lo dio vuelta con Thomas Cannon (62') y Sydie Peck (69').

En simultáneo, Hull City derrotó por 2-1 a Norwich City y entró a play-offs con 73 puntos, desplazando a un Wrexham que empató y terminó con 71, y un Derby County que cerró con insuficientes 69 unidades.

Por otra parte, un Swansea sin Lawrence Vigouroux ni pretensiones en la tabla, se despidió de la temporada con un 3-1 sobre Charlton Athletic, lo que le valió el undécimo lugar de la tabla.