Ministra de Salud por recortes: No estamos reduciendo atención, sino ordenando el gasto

La ministra de Salud, May Chomali, se refirió a los desafíos de su cartera por el recorte presupuestario del 3% instruido por Hacienda y aseguró que el ajuste no busca reducir la atención clínica, sino que apunta a mejorar la eficiencia del gasto.

Tras alcanzar un acuerdo, los equipos técnicos del Minsal se reunieron el pasado lunes con la Dirección de Presupuestos (Dipres) para afinar los detalles.

La ministra Chomali informó, luego de la cita, que el reajuste será menor al 3%, pero no detalló el monto final, ya que está a la espera de la resolución de la Contraloría General de la República, consignó Ed Diario Austral.

"Ordenar el gasto"

En el marco de su primera visita oficial a La Araucanía, la titular de Salud afirmó que "este ajuste no tiene que ver con reducir atención clínica, sino con ordenar el gasto".

"Por ejemplo, en inversión muchas veces no se ejecuta todo por atrasos en obras, por lo tanto, el ajuste va por ese lado. También estamos trabajando en reducir el ausentismo, que hoy es más alto que en el resto del Estado, y en disminuir horas extraordinarias en áreas no asistenciales, además de fortalecer las compras centralizadas para optimizar recursos", argumentó, en conversación con El Austral.

En ese sentido, Chomali descartó recortes del personal clínico: "No estamos reduciendo enfermeras por cama ni nada de eso porque no estamos tocando la atención clínica. Los ajustes tienen que ver con eficiencia: compras centralizadas, revisión de contratos y mejor uso de recursos", enfatizó.

"Por ejemplo, al centralizar compras de insumos podemos ahorrar hasta un 30%. Hoy cada hospital compra por separado, y eso encarece los costos. También estamos revisando contratos donde resulta más caro externalizar que producir internamente", complementó.

Finalmente, la titular del Minsal señaló que están abiertos a "terminar programas mal evaluados, pero eso se discutirá con el Congreso. Lo importante es que los recursos lleguen efectivamente a los pacientes y no se diluyan en estructuras que no cumplen su objetivo".