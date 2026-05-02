OL Lyonnes de Endler remontó ante Arsenal y accedió a la final de la Champions Femenina
El equipo de la seleccionada nacional se hizo fuerte de local para revertir el global ante las inglesas.
El equipo de la seleccionada nacional se hizo fuerte de local para revertir el global ante las inglesas.
OL Lyonnes, con la chilena Christiane Endler en portería, derrotó por 3-1 a Arsenal para dar vuelta su llave semifinal para clasificar nuevamente a la final de la UEFA Champions League Femenina.
En la ida el elenco inglés se había impuesto por 2-1, en un ingrato partido para "Tiane", por dos desafortunadas jugadas que la tuvieron como protagonista.
Sin embargo, en esta ocasión el cuadro francés se hizo respetar como dueño de casa y tomó la delantera por medio de Wendie Renard (22') y Kadidiatou Diani (36'), resultado que le bastaba para revertir el marcador global.
Alessia Russo (76') acortó distancias para las "gunners", pero las "leonas" reaccionaron en el epílogo y con una anotación Jule Brand (89') timbraron su boleto para la definición del certamen.
De esta manera, el equipo de Endler eliminó al vigente campeón de la competición y accedió a su duodécima final del torneo, el cual ha conquistado en ocho ocasiones, siendo el máximo ganador.
En cuanto a Endler, será su tercera final europea y buscará la segunda copa con OL Lyonnes, pues ya alzó el trofeo en la temporada 2021/2022.
El rival será FC Barcelona o Bayern Munich, que igualaron 1-1 en Alemania y tendrán su revancha este domingo 3 de mayo a las 10:30 horas de Chile (14:30 GMT).