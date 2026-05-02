OL Lyonnes de Endler remontó ante Arsenal y accedió a la final de la Champions Femenina

OL Lyonnes, con la chilena Christiane Endler en portería, derrotó por 3-1 a Arsenal para dar vuelta su llave semifinal para clasificar nuevamente a la final de la UEFA Champions League Femenina.

En la ida el elenco inglés se había impuesto por 2-1, en un ingrato partido para "Tiane", por dos desafortunadas jugadas que la tuvieron como protagonista.

Sin embargo, en esta ocasión el cuadro francés se hizo respetar como dueño de casa y tomó la delantera por medio de Wendie Renard (22') y Kadidiatou Diani (36'), resultado que le bastaba para revertir el marcador global.

Alessia Russo (76') acortó distancias para las "gunners", pero las "leonas" reaccionaron en el epílogo y con una anotación Jule Brand (89') timbraron su boleto para la definición del certamen.

De esta manera, el equipo de Endler eliminó al vigente campeón de la competición y accedió a su duodécima final del torneo, el cual ha conquistado en ocho ocasiones, siendo el máximo ganador.

En cuanto a Endler, será su tercera final europea y buscará la segunda copa con OL Lyonnes, pues ya alzó el trofeo en la temporada 2021/2022.

El rival será FC Barcelona o Bayern Munich, que igualaron 1-1 en Alemania y tendrán su revancha este domingo 3 de mayo a las 10:30 horas de Chile (14:30 GMT).