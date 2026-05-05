Director deportivo de Midtjylland sitúa a Darío Osorio en la elite: "Está listo para la Premier o la Serie A"

Desde hace meses que el nombre de Darío Osorio suena con fuerza en los principales mercados de fichajes luego de sumar positivas campañas con la camiseta de FC Midtjylland de Dinamarca y todo parece indicar que su estadía en el fútbol escandinavo tiene fecha de vencimiento.

Tras el reciente empate 3-3 ante Viborg, donde el formado en Universidad de Chile volvió a matricularse con un gol, el director deportivo del cuadro danés, Kristian Kjaer, fue tajante respecto al futuro del oriundo de Hijuelas, asegurando que ya está preparado para un desafío mayor en las "grandes ligas".

"Está sin duda listo tanto para la Serie A como para la Premier League y la Bundesliga", dijo el directivo en conversación con el medio italiano especializado Calcio Mercato.

Al profundizar en las fortalezas del seleccionado nacional, Kjaer destacó su polifuncionalidad y despliegue físico: "Tiene muchas cualidades: esta temporada está cubriendo toda la banda derecha. Es muy rápido, cubre mucho terreno, es muy intenso. Tiene una velocidad extrema en los primeros metros y es muy bueno presionando. Puede jugar en la izquierda y puede jugar en la derecha".

Cabe destacar que los números respaldan el crecimiento del chileno en el Viejo Continente. Osorio suma esta temporada ocho goles convertidos entre torneos locales y la Europa League, acumulando un total de 1.317 minutos en 25 partidos disputados.