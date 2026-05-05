Alcalde White: En seguridad, el Gobierno está en "modo avión" y el Segundo Piso "juega al Monopoly"

El alcalde de San Bernardo, Christopher White, criticó en Cooperativa a La Moneda por la inexistencia de un plan de seguridad; materia en la que se presenta un "desgobierno" que está en "modo emergencia cero" y en "modo avión", que incluso se agrava con las gestiones del Segundo Piso, que "pareciera que juega al Monopoly".

"Se había generado un ambiente de expectativa súper importante a propósito de conceptos como 'Gobierno de emergencia' y '(la adopción de) medidas de emergencia', y la verdad es que lo que uno ve es un Gobierno de emergencia cero a partir del 11 de marzo, o un Gobierno en 'modo avión'", afirmó.

"Cuando uno ve que la discusión (sobre seguridad) está dimensionada en cosas particulares y personales -como un problema (de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert) con la jefatura de la PDI- y no respecto a acciones concretas que la comunidad diariamente nos exige, es difícil no estar de acuerdo con lo que todo el mundo está planteando: que la verdad pareciera ser un desgobierno en materia de seguridad, que, sin duda, es la prioridad número uno para todos los chilenos", agregó el militante socialista.

"Eso finalmente es lo que nos impulsa a levantar la voz y poder solicitado ayer (lunes) en la Comisión de Seguridad poder conversar estas cosas. Y la verdad es que hay una sensación transversal de que hace falta un plan en esta materia", expresó White.

"Cuando uno ve el Segundo Piso, pareciera ser que están jugando al Monopoly"

El jefe comunal de San Bernardo también fustigó "la incoherencia en la práctica" que lleva a cabo el Gobierno en materia comunicacional, lo que -a su juicio- también repercute en la agenda de seguridad.

Al ser consultado sobre cómo la inflación -que ahora figura como una de las principales preocupaciones junto a la delincuencia- complejiza el tratamiento de dicho fenómeno, White sostuvo que "eso también apunta a un tema de incoherencia en la práctica de lo que uno está observando".

"Gran parte de este Gobierno, en el Gobierno anterior (de Boric), criticó bastante el concepto refundacional o de retroexcavadora, y hoy día está haciendo exactamente lo que criticó", explicó.

"Cuando uno ve el Segundo Piso de La Moneda, pareciera ser que están jugando al Monopoly, a propósito de poner piezas para allá, piezas para acá, pero la gente y sus preocupaciones pasan a un segundo plano. De hecho, hay gente de la misma coalición del Gobierno (actual) que ha dicho que la estrategia de haber subido los aranceles de la bencina de la manera que la subieron fue un error", dijo White.

"Podíamos perfectamente haber generado una estrategia distinta y, en el fondo, no hacerle sentir a la gente más vulnerable las consecuencias de esto (...). En los sectores más vulnerables, donde hay gente que para poder sobrevivir va a una feria a hacer cola a fin de juntar las dos lucas para poder subsistir el día, está al frente un jefe narco que también le está ofreciendo todos los días ayuda y colaboración para sostener a sus hijos", aseguró el militante PS.

"Entonces, ahí hay una pelea que se está perdiendo hoy día en el territorio, y donde los delincuentes van 10, 15 metros más adelante. Actualmentre, salir a delinquir es fácil: de 10 casos, la probabilidad que te atrapen es una. Entonces, en los otros nueve puedes salir y no te va a pasar nada, porque no tienes policías ni infraestructura para que te puedan sorprender. Por lo tanto, la sensación que hay es que, efectivamente, nosotros estamos muy sobrepasados", expresó.