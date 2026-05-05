Contribuciones: Exdirector del SII propone filtro socioeconómico y aplazar deuda post mortem

En el marco de la discusión del proyecto de Reconstrucción, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados vive jornadas clave de audiencias públicas. Entre las intervenciones más destacadas de la última jornada se encuentra la del exdirector del Servicio de Impuestos Internos (SII) Michel Jorratt, quien planteó serias dudas técnicas sobre los efectos regresivos de la iniciativa.

El experto se enfocó en rediseñar el beneficio que busca eliminar las contribuciones para adultos mayores en su vivienda principal, argumentando que la propuesta actual podría beneficiar a sectores de altos ingresos de forma injusta.

"Yo diría que hay un problema real: adultos mayores que pueden tener una casa muy valiosa pero no les alcanza la plata, pero la solución es muy regresiva y yo creo que hay soluciones mejores", dijo Jorratt.

Para ello, planteó tres alternativas: primero, "dar la opción de diferir total o parcialmente las contribuciones hasta el momento en que la persona fallece y la deuda la pagan los herederos con la venta de la propiedad".

La segunda idea del exdirector del SII es "compensar la pérdida de recaudación dentro del mismo grupo, restringiendo la exención general que hoy día existe para todas las viviendas a un máximo de dos o tres viviendas por persona. Entonces, si una persona tiene 50 viviendas, se acaba la exención para las otras 48".

Por último, Jorratt sugirió "acotar el beneficio a personas con un cierto nivel de ingreso, menores a dos millones (de pesos)".

Para este martes, la agenda legislativa contempla una sesión dedicada íntegramente a escuchar la visión técnica del Consejo Fiscal Autónomo (CFA). Su presidenta, Paula Benavides, expondrá por la tarde ante la Comisión de Hacienda para entregar las recomendaciones del organismo sobre la sostenibilidad y proyecciones financieras del proyecto.

Se espera que la votación en general de la iniciativa se realice el jueves, tras concluir la ronda de audiencias que incluirá también a representantes internacionales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).