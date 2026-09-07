DT de Crystal Palace abrió la puerta a primera titularidad de Darío Osorio

Darío Osorio hizo su esperado debut con Crystal Palace en la Premier League con pocos minutos en el cierre del triunfo ante Fulham, pero se abrió rápidamente una opción para que el nacional sume su primera titularidad con las "Aguilas".

El DT Pierre Sage anticipó modificaciones para recibir a Middlesbrough este martes 8 de septiembre por la tercera ronda de la Copa de la Liga, a las 15:45 horas de Chile (18:45 GMT).

"Tengo que comprobar el estado físico de los jugadores, pero muchos de ellos estaban muy cansados al final del partido (del pasado sábado). Es una buena señal porque necesitábamos dar más de lo esperado en este partido para ganarlo, pero lo más importante ahora es tener jugadores frescos, y tal vez necesitemos algunos jugadores nuevos que no hayan jugado mucho o que no hayan jugado ante Fulham", expresó.

Pese a la intención de cambiar para administrar energías, el técnico francés apuntó: "No soy muy partidario de las grandes rotaciones, porque cada vez que lo he hecho he quedado descontento al final del partido, sobre todo con el resultado, y a veces también con la coordinación de los jugadores".

De todas formas, resaltó que "debemos respetar el compromiso de todos los jugadores. Quizás sea la oportunidad para que lo demuestren, y tenemos que ganar este partido porque también somos ambiciosos en esta competencia".