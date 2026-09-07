A 15 años de su muerte: DC y figuras de la centroizquierda rindieron homenaje a Gabriel Valdés

La Democracia Cristiana (DC) realizó este lunes una ceremonia de memoria y homenaje a su histórico militante y político Gabriel Valdés Subercaseaux, en el aniversario 15 de su muerte.

La actividad, realizada en la sede central del partido, comenzó con la exhibición del documental "Testimonios para el centenario de Gabriel Valdés Subercaseaux", pieza audiovisual que repasa su trayectoria pública e institucional.

La cita contó también con las alocuciones del timonel de la DC, Álvaro Ortiz; el exsenador del Partido Socialista (PS) Ricardo Núñez; y su hijo, el exministro y diplomático Juan Gabriel Valdés.

Trayectoria y legado democrático

Gabriel Valdés Subercaseaux es considerado una de las figuras más influyentes de la política chilena del siglo XX.

A lo largo de su carrera pública, se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva, embajador y senador de la República, llegando a presidir la Cámara Alta.

Asimismo, Valdés desempeñó un papel protagónico en la articulación de la oposición democrática contra la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y en la consolidación de la Concertación de Partidos por la Democracia.

Juan Gabriel Valdés: "Es un acto cívico de gran importancia"

Tras la ceremonia, su hijo, el exministro Juan Gabriel Valdés, agradeció el gesto de la colectividad y aseguró que para su familia "es muy importante que el Partido Demócrata Cristiano le rinda un homenaje hoy, al cumplirse 15 años de su fallecimiento, y sobre todo el tipo de acto en el que hemos estado".

"En esta sala del Partido Demócrata Cristiano han estado presidentes del Partido Socialista, del Partido Liberal y figuras de la Concertación de enorme importancia. Por lo tanto, es algo muy significativo: rescata el valor de la lucha contra la dictadura en primer lugar; el valor de la Concertación y lo que fue la alianza entre nosotros que nos permitió recuperar y estabilizar el proceso democrático. Creo que es un acto cívico que tiene gran importancia", puntualizó.

Al homenaje asistieron diversas autoridades y figuras representativas del oficialismo y del centro político, entre ellas la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic; el excanciller Alberto van Klaveren; integrantes de la mesa directiva de la Democracia Cristiana, y dirigentes históricos vinculados a los gobiernos concertacionistas.