Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

DT de Elche sobre la llegada de Cepeda: Está mejor de lo que podíamos esperar

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl/Aton

El técnico dejó la puerta abierta para que Cepeda debute frente a Barcelona por la Liga española.

Eder Sarabia, entrenador de Elche comentó este jueves en conferencia de prensa sobre el arribo del atacante nacional Lucas Cepeda y la gran sorpresa que recibió al darse cuenta del estado de forma del atacante.

"Está mejor de lo que podíamos esperar. Las últimas semanas allí estaban haciendo sesiones de mucha carga y ha llegado muy bien en adaptación y frescura", señaló el técnico.

"Ha estado en las tardes trabajando y haciendo más cosas, está muy bien en lo físico y muy bien en la frescura", complementó el estratega del elenco franjiverde.

Sobre las opciones que tiene el chileno de debutar este sábado ante Barcelona por la Liga española, el DT dejó la puerta abierta para que pueda sumar minutos en el encuentro. "Si es por las ganas que tiene, por su entorno y todo, quieren que sea titular. Vamos a ver, acaba de llegar, pero está tremendamente preparado mental, futbolística y físicamente", comentó.

Sarabia, remarcó sobre las características futbolísticas del chileno. "Es un jugador que entiende bien el juego y sé que con nosotros lo va a desarrollar más. Es una gran contratación, un jugador que puede actuar en diferentes sistemas y posiciones".

Finalmente, el entrenador español se refirió a la expectación que ha generado en suelo criollo el fichaje del puntero. "En Chile habrá millones que nos van a seguir y eso es parte del crecimiento del club. Lo mismo que esa pasión que vamos a vivir en el estadio contra Barcelona. Y seguro que, contra Real Madrid, vamos a ganar por goleada en cuanto a apoyo de nuestra gente", puntualizó.

Las + leídas
En portada